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АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії, №5 - Одеса (750746) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 40 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (1)
448,14 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (2)
448,55 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (1)
448,14 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Одеса, вул. Болгарська, 42
Всього: упаковка (1)
483,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Одеса, вул. Грецька, 46
Всього: упаковка (2)
519,10 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (2)
532,46 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Одеса, вул. Буніна, 33
Всього: упаковка (1)
621,08
Економія: -103,64 грн
517,44 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Одеса, вул. Катерининська, 72
Всього: упаковка (1)
553,99
Економія: -63,78 грн
490,21 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Одеса, вул. Канатна, 72
Всього: упаковка (1)
563,91
Економія: -48,08 грн
515,83 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Одеса, вул. Мальовнича, 24-Г
Всього: упаковка (1)
480,16 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 90
Всього: упаковка (1)
519,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 22-А
Всього: упаковка (1)
480,62 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Всього: упаковка (1)
569,77
Економія: -63,60 грн
506,17 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (1)
536,38 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Одеса, дорога Люстдорфська, 52
Всього: упаковка (1)
518,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 17
Всього: упаковка (1)
480,16 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (1)
559,74
Економія: -42,60 грн
517,14 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Одеса, вул. Космонавтів, 38-А
Всього: упаковка (2)
448,14 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Одеса, просп. Адміральський, 1-В
Всього: упаковка (1)
596,63
Економія: -58,20 грн
538,43 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: упаковка (1)
557,04
Економія: -27,38 грн
529,66 грн