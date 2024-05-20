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Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки загальнозміцнювальної діїБАТОНЧИК ЖЕЛЕЙНИЙ ЗІ СМАКОМ МАЛИНИ ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСЬКОЮ ГЛАЗУР'Ю JAM CLUBЦіни в аптеках

БАТОНЧИК ЖЕЛЕЙНИЙ ЗІ СМАКОМ МАЛИНИ ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСЬКОЮ ГЛАЗУР'Ю JAM CLUB 40 г, №1 - Одеса (742887) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
15,00
Економія: -4,95 грн
10,05 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 15:30
Миколаїв, вул. Поштова, 118
Всього: упаковка (7)
10,79 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
Всього: упаковка (4)
14,00 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Всього: упаковка (5)
14,00 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Всього: упаковка (1)
14,00 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Прилужна, 4/15
Всього: упаковка (1)
12,00 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Воскресенський, 24
Всього: упаковка (2)
14,00 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 19-А
Всього: упаковка (3)
14,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом