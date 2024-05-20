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БАНДАЖ ПІДТРИМУЮЧИЙ ЖОРСТКИЙ розмір 4 (213) бежевий, №1 - Одеса (332974) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Роза
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 6
Всього: упаковка (1)
927,70 грн
Вузівська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Всього: упаковка (1)
927,70 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 42/44
Всього: упаковка (1)
805,02
Економія: -41,61 грн
763,41 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
Всього: упаковка (1)
1079,52
Економія: -149,39 грн
930,13 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Олександрія, просп. Соборний, 96
Всього: упаковка (1)
1054,43
Економія: -167,17 грн
887,26 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 52
Всього: упаковка (1)
1063,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Тараща, вул. Хмельницького Богдана, 46
Всього: упаковка (1)
1090,22
Економія: -108,65 грн
981,57 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, перех. Смілянська / Вернигори, 99/12
Всього: упаковка (1)
1087,55
Економія: -157,42 грн
930,13 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Небесної Сотні, 57
Всього: упаковка (1)
1072,68
Економія: -101,74 грн
970,94 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 3
Всього: упаковка (1)
1047,00 грн
Соціальний проект благодія
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 9
Всього: упаковка (1)
1068,10
Економія: -73,15 грн
994,95 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (2)
1038,00
Економія: -140,00 грн
898,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 30
Всього: упаковка (1)
1071,30
Економія: -173,24 грн
898,06 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
1047,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (1)
1080,14
Економія: -158,25 грн
921,89 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Алма-Атинська, 2-Б
Всього: упаковка (1)
978,56
Економія: -100,46 грн
878,10 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Прилуки, вул. Київська, 279
Всього: упаковка (1)
1066,02
Економія: -130,36 грн
935,66 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Богодухів, пл. Незалежності, 18
Всього: упаковка (1)
1041,02
Економія: -109,40 грн
931,62 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Тростянець, вул. Благовіщенська, 8
Всього: упаковка (1)
1045,86
Економія: -79,96 грн
965,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
Всього: упаковка (1)
984,27
Економія: -118,18 грн
866,09 грн