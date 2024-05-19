Всі аптеки України
Медичні виробиКорекційні і корсетні виробиБандажібандажі підтримуючіБАНДАЖ ПІДТРИМУЮЧИЙ ЖОРСТКИЙЦіни в аптеках

БАНДАЖ ПІДТРИМУЮЧИЙ ЖОРСТКИЙ розмір 4 (213) бежевий, №1 - Київ (332974) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Алма-Атинська, 2-Б
Всього: упаковка (1)
966,92
Економія: -88,82 грн
878,10 грн
В інших містах:
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Тараща, вул. Хмельницького Богдана, 46
Всього: упаковка (1)
1084,98
Економія: -103,41 грн
981,57 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
Всього: упаковка (1)
955,70
Економія: -89,61 грн
866,09 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Прилуки, вул. Київська, 279
Всього: упаковка (1)
1042,73
Економія: -107,07 грн
935,66 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, перех. Смілянська / Вернигори, 99/12
Всього: упаковка (1)
1086,93
Економія: -156,80 грн
930,13 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Небесної Сотні, 57
Всього: упаковка (1)
1054,23
Економія: -83,29 грн
970,94 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Олександрія, просп. Соборний, 96
Всього: упаковка (1)
1048,68
Економія: -161,42 грн
887,26 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Тростянець, вул. Благовіщенська, 8
Всього: упаковка (1)
1065,62
Економія: -99,72 грн
965,90 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Богодухів, пл. Незалежності, 18
Всього: упаковка (1)
1062,90
Економія: -131,28 грн
931,62 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (1)
1063,47
Економія: -141,58 грн
921,89 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
Всього: упаковка (1)
1099,38
Економія: -169,25 грн
930,13 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Всього: упаковка (1)
1056,55
Економія: -94,68 грн
961,87 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 52
Всього: упаковка (1)
1063,00 грн
Соціальний проект благодія
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 9
Всього: упаковка (1)
1084,05
Економія: -89,10 грн
994,95 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (2)
1038,00
Економія: -140,00 грн
898,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 3
Всього: упаковка (1)
1047,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 30
Всього: упаковка (1)
1085,91
Економія: -187,85 грн
898,06 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
1047,00 грн
Роза
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 6
Всього: упаковка (1)
927,70 грн
Вузівська
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Всього: упаковка (1)
927,70 грн