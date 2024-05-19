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БАНДАЖ ПІДТРИМУЮЧИЙ ЖОРСТКИЙ розмір 4 (213) бежевий, №1 - Харків (332974) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Всього: упаковка (1)
1056,75
Економія: -94,88 грн
961,87 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Богодухів, пл. Незалежності, 18
Всього: упаковка (1)
1055,34
Економія: -123,72 грн
931,62 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тростянець, вул. Благовіщенська, 8
Всього: упаковка (1)
1069,45
Економія: -103,55 грн
965,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (1)
1066,04
Економія: -144,15 грн
921,89 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (2)
1038,00
Економія: -140,00 грн
898,00 грн
Соціальний проект благодія
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 9
Всього: упаковка (1)
1089,40
Економія: -94,45 грн
994,95 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 30
Всього: упаковка (1)
1074,59
Економія: -176,53 грн
898,06 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
1047,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 3
Всього: упаковка (1)
1047,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Олександрія, просп. Соборний, 96
Всього: упаковка (1)
1050,90
Економія: -163,64 грн
887,26 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Прилуки, вул. Київська, 279
Всього: упаковка (1)
1060,48
Економія: -124,82 грн
935,66 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 52
Всього: упаковка (1)
1063,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Небесної Сотні, 57
Всього: упаковка (1)
1060,78
Економія: -89,84 грн
970,94 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, перех. Смілянська / Вернигори, 99/12
Всього: упаковка (1)
1066,04
Економія: -135,91 грн
930,13 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
Всього: упаковка (1)
981,85
Економія: -115,76 грн
866,09 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Київ, вул. Алма-Атинська, 2-Б
Всього: упаковка (1)
968,66
Економія: -90,56 грн
878,10 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тараща, вул. Хмельницького Богдана, 46
Всього: упаковка (1)
1098,87
Економія: -117,30 грн
981,57 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
Всього: упаковка (1)
1080,76
Економія: -150,63 грн
930,13 грн
Роза
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 6
Всього: упаковка (1)
927,70 грн
Вузівська
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Всього: упаковка (1)
927,70 грн