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БАНДАЖ ПІДТРИМУЮЧИЙ ЖОРСТКИЙ розмір 2 (213) бежевий, №1 - Київ (332973) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Берестейський, 136
Всього: упаковка (1)
1062,80
Економія: -54,55 грн
1008,25 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ірпінь, вул. Центральна, 27
Всього: упаковка (1)
1100,41
Економія: -114,72 грн
985,69 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
Всього: упаковка (1)
955,70
Економія: -89,61 грн
866,09 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Прилуки, вул. Київська, 279
Всього: упаковка (1)
1064,09
Економія: -109,27 грн
954,82 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Смілянська, 38
Всього: упаковка (1)
711,43
Економія: -27,30 грн
684,13 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Охтирка, пров. Харківський, 3
Всього: упаковка (1)
1091,87
Економія: -101,04 грн
990,83 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Подільськ, просп. Перемоги, 1-А/1
Всього: упаковка (1)
1060,69
Економія: -96,61 грн
964,08 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Тростянець, вул. Благовіщенська, 8
Всього: упаковка (3)
1065,62
Економія: -99,72 грн
965,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Лісового, 14-А
Всього: упаковка (1)
1064,31
Економія: -111,51 грн
952,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Богодухів, пл. Незалежності, 18
Всього: упаковка (1)
1062,90
Економія: -131,28 грн
931,62 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомосковськ, перех. Сучкова / Гетьманська, 13/30
Всього: упаковка (1)
1067,18
Економія: -89,72 грн
977,46 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Семафорна, 28
Всього: упаковка (1)
1071,77
Економія: -160,31 грн
911,46 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
Всього: упаковка (1)
1099,38
Економія: -169,25 грн
930,13 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Всього: упаковка (1)
1078,03
Економія: -96,60 грн
981,43 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
997,00
Економія: -130,00 грн
867,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 3
Всього: упаковка (1)
979,00
Економія: -112,00 грн
867,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
979,00
Економія: -112,00 грн
867,00 грн
Роза
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 6
Всього: упаковка (1)
927,70 грн
Южна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (1)
927,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Космічна, 96
Всього: упаковка (1)
1065,84
Економія: -152,18 грн
913,66 грн