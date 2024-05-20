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БАНДАЖ ПІДТРИМУЮЧИЙ ЖОРСТКИЙ розмір 3 (213) бежевий, №1 - Одеса (332955) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Роза
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 6
Всього: упаковка (1)
927,70 грн
Адмірал
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Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
Всього: упаковка (1)
927,70 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14/13
Всього: упаковка (1)
1043,03
Економія: -111,41 грн
931,62 грн
Южна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (1)
927,70 грн
В інших містах:
Медпрепарати
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Херсон, вул. Університетська, 157
Всього: упаковка (1)
1070,26
Економія: -123,67 грн
946,59 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Подільськ, просп. Перемоги, 1-А/1
Всього: упаковка (1)
1087,96
Економія: -123,88 грн
964,08 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Центральна, 52
Всього: упаковка (1)
1094,85
Економія: -109,16 грн
985,69 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янка, вул. Захисників України, 43
Всього: упаковка (1)
1081,07
Економія: -112,88 грн
968,19 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 3
Всього: упаковка (1)
1011,00
Економія: -117,00 грн
894,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
1028,00
Економія: -134,00 грн
894,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
1011,00
Економія: -117,00 грн
894,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
653,81
Економія: -42,49 грн
611,32 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (1)
480,22
Економія: -30,62 грн
449,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Алма-Атинська, 2-Б
Всього: упаковка (1)
1076,41
Економія: -110,51 грн
965,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Щербаківського Данила / Салютна, 56/7
Всього: упаковка (1)
1077,77
Економія: -100,31 грн
977,46 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Грушевського Михайла, 2-Б
Всього: упаковка (2)
724,58
Економія: -25,25 грн
699,33 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 39-А
Всього: упаковка (2)
1041,82
Економія: -93,06 грн
948,76 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ірпінь, вул. Центральна, 27
Всього: упаковка (1)
1062,85
Економія: -77,16 грн
985,69 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Павлоград, вул. Західнодонбаська, 3-А
Всього: упаковка (1)
1062,29
Економія: -96,39 грн
965,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Прилуки, вул. Київська, 279
Всього: упаковка (1)
1066,02
Економія: -130,36 грн
935,66 грн