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БАНДАЖ ПІДТРИМУЮЧИЙ ЖОРСТКИЙ розмір 3 (213) бежевий, №1 - Львів (332955) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коломия, перех. Шевченка / Лермонтова, 26/1
Всього: упаковка (1)
1070,66
Економія: -104,76 грн
965,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вараш, вул. Енергетиків, 10
Всього: упаковка (1)
727,48
Економія: -30,06 грн
697,42 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ірпінь, вул. Центральна, 27
Всього: упаковка (1)
1100,41
Економія: -114,72 грн
985,69 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Київ, перех. Щербаківського Данила / Салютна, 56/7
Всього: упаковка (1)
1080,24
Економія: -102,78 грн
977,46 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Подільськ, просп. Перемоги, 1-А/1
Всього: упаковка (1)
1060,69
Економія: -96,61 грн
964,08 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Київ, вул. Алма-Атинська, 2-Б
Всього: упаковка (1)
1063,60
Економія: -97,70 грн
965,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
Всього: упаковка (1)
975,27
Економія: -91,44 грн
883,83 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кам'янка, вул. Захисників України, 43
Всього: упаковка (1)
1062,85
Економія: -94,66 грн
968,19 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Прилуки, вул. Київська, 279
Всього: упаковка (1)
1042,73
Економія: -107,07 грн
935,66 грн
Роза
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 6
Всього: упаковка (1)
927,70 грн
Адмірал
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Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
Всього: упаковка (1)
927,70 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14/13
Всього: упаковка (1)
1063,00
Економія: -131,38 грн
931,62 грн
Южна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (1)
927,70 грн
Медпрепарати
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Університетська, 157
Всього: упаковка (1)
1070,16
Економія: -123,57 грн
946,59 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лебедин, вул. Михайлівська, 25
Всього: упаковка (2)
1094,34
Економія: -139,52 грн
954,82 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лебедин, пл. Соборна, 4-А/1
Всього: упаковка (1)
1090,74
Економія: -90,65 грн
1000,09 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 39-А
Всього: упаковка (2)
1043,24
Економія: -94,48 грн
948,76 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Грушевського Михайла, 2-Б
Всього: упаковка (2)
732,83
Економія: -33,50 грн
699,33 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Охтирка, пров. Харківський, 3
Всього: упаковка (1)
1091,87
Економія: -101,04 грн
990,83 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 52
Всього: упаковка (1)
1062,03
Економія: -76,34 грн
985,69 грн