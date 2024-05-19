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БАТОНЧИК З НУГОЮ ТА КАРАМЕЛЛЮ ГЛАЗУРОВАННИЙ ШОКОЛАДНОЮ ГЛАЗУР'Ю "STARS" 50 г, №1 - Харків (742875) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (9)
18,00
Економія: -4,33 грн
13,67 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (6)
20,00
Економія: -6,01 грн
13,99 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Журливої О., 1
Всього: упаковка (5)
18,50 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Короленка, 56
Всього: упаковка (12)
15,00 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
Всього: упаковка (6)
19,00 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Всього: упаковка (1)
19,00 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Всього: упаковка (2)
18,00 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 19-А
Всього: упаковка (1)
18,00 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Прилужна, 4/15
Всього: упаковка (2)
19,00 грн
Ірфарм
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Коростишів, вул. Шевченка, 40
Всього: упаковка (2)
14,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом