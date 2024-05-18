БАТОНЧИК З НУГОЮ ТА КАРАМЕЛЛЮ ГЛАЗУРОВАННИЙ ШОКОЛАДНОЮ ГЛАЗУР'Ю "STARS" 50 г, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (742875) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найденоВ інших містах:
Фармація
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Всього: упаковка (9)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Фармація
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
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Новгородка, вул. Криворізька, 37
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Журливої О., 1
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 38 хв
Кропивницький, вул. Шевченка Тараса, 36
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Всього: упаковка (14)
Відчинено Зачиняється за 38 хв
Кропивницький, вул. Короленка, 56
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Всього: упаковка (2)
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Кропивницький, вул. Фортеця, 21
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Всього: упаковка (4)
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Кропивницький, вул. Героїв-рятувальників, 1-А
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Всього: упаковка (18)
Відчинено Зачиняється за 38 хв
Нове, вул. Металургів, 2-А
Альго-фарм
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Альго-фарм
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 19-А
Альго-фарм
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Прилужна, 4/15
Ірфарм
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Коростишів, вул. Шевченка, 40
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом