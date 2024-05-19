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АРНІКА МАСАЖНА ОЛІЯ 100 мл - Київ (103088) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 26 аптеках
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (2)
612,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 45
Всього: упаковка (1)
612,00 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (2)
539,58 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
Всього: упаковка (1)
539,58 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Жилянська, 69/71
Всього: упаковка (1)
489,69 грн
Аптека гормональних препаратів
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 9
Всього: упаковка (1)
525,20 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Всього: упаковка (1)
591,60
Економія: -97,84 грн
493,76 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (2)
546,76 грн
Аптека гормональних препаратів
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Всього: упаковка (1)
566,56 грн
Аптекар
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Київ, вул. Антоновича, 170/172
Всього: упаковка (1)
475,43 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Преображенська, 8-Б
Всього: упаковка (1)
475,43 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Лобановського, 4-Д
Всього: упаковка (1)
612,00 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Йорданська, 20
Всього: упаковка (1)
591,60
Економія: -97,84 грн
493,76 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 6-Б
Всього: упаковка (1)
546,74 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Всього: упаковка (1)
475,43 грн
Аптека гормональних препаратів
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 29
Всього: упаковка (1)
499,20 грн
Аптека гормональних препаратів
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Київ, вул. Дніпровська Набережна, 14-В
Всього: упаковка (1)
566,56 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 8
Всього: упаковка (1)
612,00 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Лаврухіна, 4
Всього: упаковка (1)
499,23 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ревуцького, 9
Всього: упаковка (1)
499,22 грн