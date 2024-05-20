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BRILLANTE SENSITIVE WHITENING ЗУБНА ПАСТА ПРОФІЛАКТИКА КАРІЄСУ ТА ЗАХИСТ ЕМАЛІ 75 мл - Запоріжжя (748706) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 30 аптеках
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (1)
58,00
Економія: -11,00 грн
47,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
58,00
Економія: -11,00 грн
47,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
116,33
Економія: -12,12 грн
104,21 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1)
109,00
Економія: -7,70 грн
101,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
Всього: упаковка (1)
126,02
Економія: -15,67 грн
110,35 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
Всього: упаковка (1)
113,01
Економія: -15,90 грн
97,11 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Глазунова / Павлокічкаська, 11/16
Всього: упаковка (1)
108,76
Економія: -7,46 грн
101,30 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (1)
58,00
Економія: -11,00 грн
47,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Всього: упаковка (1)
53,00
Економія: -6,00 грн
47,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
Всього: упаковка (1)
123,11
Економія: -17,59 грн
105,52 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 27
Всього: упаковка (1)
95,39 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
Всього: упаковка (1)
124,67
Економія: -17,26 грн
107,41 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 28
Всього: упаковка (1)
113,85
Економія: -10,98 грн
102,87 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
111,85
Економія: -9,55 грн
102,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (2)
107,37 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Святого Миколая, 27
Всього: упаковка (1)
108,24
Економія: -10,57 грн
97,67 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Деповська, 126
Всього: упаковка (1)
113,81
Економія: -11,38 грн
102,43 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 68-А
Всього: упаковка (1)
58,00
Економія: -11,00 грн
47,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 71
Всього: упаковка (1)
122,04
Економія: -15,54 грн
106,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Космічна, 96
Всього: упаковка (1)
120,41
Економія: -17,49 грн
102,92 грн