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BRILLANTE SENSITIVE WHITENING ЗУБНА ПАСТА ПРОФІЛАКТИКА КАРІЄСУ ТА ЗАХИСТ ЕМАЛІ 75 мл - Львів (748706) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 85 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
121,70
Економія: -12,70 грн
109,00 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
53,10 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
110,18
Економія: -8,32 грн
101,86 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
124,41
Економія: -16,45 грн
107,96 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
115,17
Економія: -12,80 грн
102,37 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Міхновських, 31-А
Всього: упаковка (1)
51,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (1)
127,48
Економія: -14,84 грн
112,64 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
Всього: упаковка (1)
119,50
Економія: -16,91 грн
102,59 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 4
Всього: упаковка (1)
54,90 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 6
Всього: упаковка (1)
56,80 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Медведецького, 29
Всього: упаковка (1)
56,80 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
Всього: упаковка (1)
117,62
Економія: -14,77 грн
102,85 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Липи Юрія, 20
Всього: упаковка (1)
53,10 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (2)
77,85
Економія: -2,34 грн
75,51 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Караффи-Корбут Софії, 22-А
Всього: упаковка (1)
51,06 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (1)
122,79
Економія: -20,21 грн
102,58 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Низинна, 2
Всього: упаковка (1)
115,44
Економія: -11,53 грн
103,91 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Володимира Великого, 61
Всього: упаковка (1)
51,20 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Повітряна, 99
Всього: упаковка (1)
56,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Мазепи, 12
Всього: упаковка (1)
113,38
Економія: -7,54 грн
105,84 грн