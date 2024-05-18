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BRILLANTE SENSITIVE WHITENING ЗУБНА ПАСТА ПРОФІЛАКТИКА КАРІЄСУ ТА ЗАХИСТ ЕМАЛІ 75 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (748706) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 23 аптеках
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (1)
115,27
Економія: -12,88 грн
102,39 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (2)
118,54
Економія: -15,70 грн
102,84 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (2)
102,34
Економія: -16,51 грн
85,83 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (1)
91,62
Економія: -11,30 грн
80,32 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
122,22
Економія: -19,29 грн
102,93 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
Всього: упаковка (1)
116,51
Економія: -11,75 грн
104,76 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
Всього: упаковка (1)
109,86
Економія: -11,26 грн
98,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 110
Всього: упаковка (1)
87,98
Економія: -8,15 грн
79,83 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
123,57
Економія: -20,65 грн
102,92 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1
Всього: упаковка (1)
112,18
Економія: -8,93 грн
103,25 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Короленка, 3-Б
Всього: упаковка (1)
135,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Всього: упаковка (1)
125,58 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
125,50 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 40
Всього: упаковка (1)
119,38
Економія: -16,54 грн
102,84 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Луговська, 248
Всього: упаковка (1)
114,02
Економія: -12,50 грн
101,52 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Березинська, 19
Всього: упаковка (1)
124,96
Економія: -16,50 грн
108,46 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 76-В
Всього: упаковка (1)
124,11
Економія: -14,60 грн
109,51 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 53-К
Всього: упаковка (1)
122,42
Економія: -17,70 грн
104,72 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Квітки Цісик, 9-А
Всього: упаковка (1)
124,37 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Старий Шлях, 1
Всього: упаковка (1)
114,54
Економія: -12,59 грн
101,95 грн