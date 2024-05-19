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BRILLANTE HERBAL WHITENING ЗУБНА ПАСТА ВІДБІЛЮВАННЯ ТА АНТИБАКТЕРІАЛЬНА ДІЯ 75 мл - Львів (748694) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 86 аптеках
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
58,02 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
110,18
Економія: -8,32 грн
101,86 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
124,41
Економія: -16,45 грн
107,96 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
115,17
Економія: -12,80 грн
102,37 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
Всього: упаковка (1)
64,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
Всього: упаковка (1)
117,32
Економія: -12,08 грн
105,24 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 4
Всього: упаковка (1)
62,40 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 6
Всього: упаковка (1)
64,60 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Медведецького, 29
Всього: упаковка (1)
64,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
Всього: упаковка (1)
117,62
Економія: -14,77 грн
102,85 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Липи Юрія, 20
Всього: упаковка (1)
60,30 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (2)
88,50
Економія: -2,66 грн
85,84 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (1)
58,02 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Караффи-Корбут Софії, 22-А
Всього: упаковка (1)
58,02 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (2)
122,79
Економія: -20,21 грн
102,58 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Низинна, 2
Всього: упаковка (1)
115,44
Економія: -11,53 грн
103,91 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Володимира Великого, 61
Всього: упаковка (1)
58,30 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Повітряна, 99
Всього: упаковка (1)
64,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
Всього: упаковка (1)
121,81
Економія: -19,32 грн
102,49 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 225
Всього: упаковка (1)
59,70 грн