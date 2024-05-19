Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за слизовими оболонкамиЗасоби для догляду за порожниною ротаЗубні пастиЛікувально-профілактичні зубні пастиКомплексної дії (мультифункціональні)BRILLANTE HERBAL WHITENING ЗУБНА ПАСТА ВІДБІЛЮВАННЯ ТА АНТИБАКТЕРІАЛЬНА ДІЯЦіни в аптеках

BRILLANTE HERBAL WHITENING ЗУБНА ПАСТА ВІДБІЛЮВАННЯ ТА АНТИБАКТЕРІАЛЬНА ДІЯ 75 мл - Київ (748694) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 174 аптеках
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (6)
100,93 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (6)
101,35 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (6)
101,34 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
125,01
Економія: -22,87 грн
102,14 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (1)
124,28
Економія: -21,35 грн
102,93 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1)
98,10
Економія: -11,65 грн
86,45 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (1)
120,53
Економія: -18,39 грн
102,14 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
123,64
Економія: -12,13 грн
111,51 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (1)
113,13
Економія: -11,54 грн
101,59 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Всього: упаковка (1)
118,39
Економія: -15,99 грн
102,40 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
Всього: упаковка (1)
86,24
Економія: -14,89 грн
71,35 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
Всього: упаковка (1)
124,68
Економія: -21,75 грн
102,93 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (2)
88,50
Економія: -2,66 грн
85,84 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
Всього: упаковка (1)
124,06
Економія: -21,81 грн
102,25 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (2)
88,50
Економія: -2,66 грн
85,84 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Всього: упаковка (1)
118,60
Економія: -16,21 грн
102,39 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Всього: упаковка (1)
116,82
Економія: -14,99 грн
101,83 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
109,24
Економія: -6,94 грн
102,30 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 66
Всього: упаковка (2)
122,92
Економія: -20,78 грн
102,14 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Межигірська, 56
Всього: упаковка (1)
126,22
Економія: -23,97 грн
102,25 грн