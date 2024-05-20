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BRILLANTE EVERYDAY WHITENING ЗУБНА ПАСТА КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ 75 мл - Одеса (748677) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 21 аптеці
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (2)
111,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
Всього: упаковка (1)
106,86 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (2)
125,62 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (1)
94,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Варненська, 11
Всього: упаковка (4)
124,66 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Всього: упаковка (3)
76,15
Економія: -2,28 грн
73,87 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ядова Сергія, 14
Всього: упаковка (1)
118,73 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Балківська, 30
Всього: упаковка (1)
118,73 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Балківська, 28
Всього: упаковка (1)
118,73 грн
Соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148/1
Всього: упаковка (1)
118,73 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Болгарська, 38
Всього: упаковка (1)
118,73 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Катерининська, 14
Всього: упаковка (1)
91,58 грн
Соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Одеса, вул. Буніна, 1
Всього: упаковка (2)
118,73 грн
Будемо здорові разом
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Канатна, 16
Всього: упаковка (1)
127,50 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, просп. Шевченка, 21
Всього: упаковка (1)
91,58 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, просп. Адміральський, 1
Всього: упаковка (1)
118,73 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 43
Всього: упаковка (1)
118,73 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 43
Всього: упаковка (2)
118,73 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, пров. Компасний, 6-В
Всього: упаковка (2)
118,73 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 99
Всього: упаковка (1)
118,73 грн