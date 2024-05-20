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БАТОНЧИК-МЮСЛІ З ВОЛОСЬКОВИМ ГОРІХОМ + НАСІННЯ КАНАБІСУ "Cannabis Bar" 40 г, №1 - Одеса (632560) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 38 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (15)
34,26
Економія: -2,59 грн
31,67 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (11)
31,23
Економія: -5,61 грн
25,62 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (22)
36,52
Економія: -3,17 грн
33,35 грн
Аптека ніжних цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (11)
34,21
Економія: -3,38 грн
30,83 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (7)
35,99
Економія: -4,26 грн
31,73 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (5)
34,35
Економія: -4,89 грн
29,46 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (21)
31,45
Економія: -4,12 грн
27,33 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (23)
34,36
Економія: -2,69 грн
31,67 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (24)
36,46
Економія: -3,42 грн
33,04 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (12)
34,57
Економія: -3,74 грн
30,83 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
Всього: упаковка (8)
31,45
Економія: -4,36 грн
27,09 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Буніна, 33
Всього: упаковка (7)
34,03
Економія: -5,93 грн
28,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
Всього: упаковка (12)
34,03
Економія: -3,49 грн
30,54 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, просп. Гагаріна Юрія, 16/1
Всього: упаковка (11)
34,31
Економія: -2,93 грн
31,38 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 47/1
Всього: упаковка (11)
34,47
Економія: -4,06 грн
30,41 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Армійська, 9
Всього: упаковка (22)
35,65
Економія: -2,13 грн
33,52 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Головатого Отамана, 161
Всього: упаковка (12)
36,61
Економія: -6,98 грн
29,63 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Космонавтів, 28/1
Всього: упаковка (12)
36,74
Економія: -5,42 грн
31,32 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/2
Всього: упаковка (9)
34,09
Економія: -2,84 грн
31,25 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Космонавтів, 38-А
Всього: упаковка (7)
30,98
Економія: -2,35 грн
28,63 грн