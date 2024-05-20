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Дієтичні добавкиДієтичні добавки комплексної діїБАТОНЧИК-МЮСЛІ З ВОЛОСЬКОВИМ ГОРІХОМ + НАСІННЯ КАНАБІСУЦіни в аптеках

БАТОНЧИК-МЮСЛІ З ВОЛОСЬКОВИМ ГОРІХОМ + НАСІННЯ КАНАБІСУ "Cannabis Bar" 40 г, №1 - Львів (632560) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2)
32,66
Економія: -1,56 грн
31,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (6)
34,32
Економія: -3,91 грн
30,41 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
Всього: упаковка (7)
33,53
Економія: -2,86 грн
30,67 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
Всього: упаковка (4)
34,43
Економія: -4,02 грн
30,41 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
Всього: упаковка (27)
44,55
Економія: -1,34 грн
43,21 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (15)
44,55
Економія: -1,34 грн
43,21 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (11)
34,65
Економія: -5,93 грн
28,72 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи, 1-Б
Всього: упаковка (6)
44,55
Економія: -1,34 грн
43,21 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
Всього: упаковка (6)
31,47
Економія: -5,08 грн
26,39 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 69-А
Всього: упаковка (9)
34,44
Економія: -3,35 грн
31,09 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 35-А
Всього: упаковка (16)
44,55
Економія: -1,34 грн
43,21 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 43-А
Всього: упаковка (1)
34,00
Економія: -4,79 грн
29,21 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 51
Всього: упаковка (13)
30,34
Економія: -3,83 грн
26,51 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кавалерідзе, 2
Всього: упаковка (11)
35,65
Економія: -3,37 грн
32,28 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 105
Всього: упаковка (6)
34,25
Економія: -2,58 грн
31,67 грн
В інших містах:
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Яворів, вул. Тичини, 3
Всього: упаковка (9)
44,55
Економія: -1,34 грн
43,21 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Героїв Майдану, 10
Всього: упаковка (12)
44,55
Економія: -1,34 грн
43,21 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Івасюка Володимира, 2-В
Всього: упаковка (8)
34,07
Економія: -2,98 грн
31,09 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Сокальська, 5/1
Всього: упаковка (10)
30,42
Економія: -2,59 грн
27,83 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Шептицького, 1
Всього: упаковка (6)
33,76
Економія: -3,09 грн
30,67 грн