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Дієтичні добавкиДієтичні добавки комплексної діїБАТОНЧИК-МЮСЛІ З ВОЛОСЬКОВИМ ГОРІХОМ + НАСІННЯ КАНАБІСУЦіни в аптеках

БАТОНЧИК-МЮСЛІ З ВОЛОСЬКОВИМ ГОРІХОМ + НАСІННЯ КАНАБІСУ "Cannabis Bar" 40 г, №1 - Київ (632560) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 96 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (18)
30,37
Економія: -4,75 грн
25,62 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (30)
44,55
Економія: -1,34 грн
43,21 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (8)
30,61
Економія: -3,87 грн
26,74 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
Всього: упаковка (13)
44,55
Економія: -1,34 грн
43,21 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (11)
44,55
Економія: -1,34 грн
43,21 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (10)
44,55
Економія: -1,34 грн
43,21 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
Всього: упаковка (9)
44,55
Економія: -1,34 грн
43,21 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
Всього: упаковка (7)
30,75
Економія: -5,13 грн
25,62 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Казимира Малевича, 107
Всього: упаковка (14)
44,55
Економія: -1,34 грн
43,21 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Філатова Академіка, 7
Всього: упаковка (11)
44,55
Економія: -1,34 грн
43,21 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Всього: упаковка (11)
30,66
Економія: -3,92 грн
26,74 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (14)
44,55
Економія: -1,34 грн
43,21 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пров. Ясинуватський, 10
Всього: упаковка (8)
36,67
Економія: -3,94 грн
32,73 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Бандери Степана, 23
Всього: упаковка (14)
44,55
Економія: -1,34 грн
43,21 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 8
Всього: упаковка (6)
31,33
Економія: -3,12 грн
28,21 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 6-А
Всього: упаковка (3)
30,56
Економія: -1,93 грн
28,63 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Чоколівський, 6
Всього: упаковка (7)
31,06
Економія: -2,85 грн
28,21 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (1)
31,48
Економія: -4,27 грн
27,21 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Берестейський, 47
Всього: упаковка (12)
44,55
Економія: -1,34 грн
43,21 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Голего Миколи, 2
Всього: упаковка (12)
31,26
Економія: -3,05 грн
28,21 грн