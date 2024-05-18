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Дієтичні добавкиДієтичні добавки комплексної діїБАТОНЧИК-МЮСЛІ З ВОЛОСЬКОВИМ ГОРІХОМ + НАСІННЯ КАНАБІСУЦіни в аптеках

БАТОНЧИК-МЮСЛІ З ВОЛОСЬКОВИМ ГОРІХОМ + НАСІННЯ КАНАБІСУ "Cannabis Bar" 40 г, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (632560) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 31 аптеці
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (5)
31,56
Економія: -5,81 грн
25,75 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (8)
30,92
Економія: -3,33 грн
27,59 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (1)
30,87
Економія: -3,42 грн
27,45 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (4)
31,37
Економія: -5,10 грн
26,27 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (11)
31,46
Економія: -4,95 грн
26,51 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
Всього: упаковка (11)
35,53
Економія: -2,49 грн
33,04 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
Всього: упаковка (2)
31,09
Економія: -2,61 грн
28,48 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
Всього: упаковка (1)
33,78
Економія: -2,40 грн
31,38 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10-К
Всього: упаковка (12)
30,48
Економія: -2,38 грн
28,10 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (12)
31,16
Економія: -3,33 грн
27,83 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (1)
33,71
Економія: -2,75 грн
30,96 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Старомостова, 3-Д
Всього: упаковка (7)
31,02
Економія: -4,40 грн
26,62 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2-Б
Всього: упаковка (6)
31,04
Економія: -4,18 грн
26,86 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 110
Всього: упаковка (15)
28,01
Економія: -1,95 грн
26,06 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, шосе Донецьке, 4
Всього: упаковка (2)
30,38
Економія: -2,02 грн
28,36 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
Всього: упаковка (9)
34,49
Економія: -6,26 грн
28,23 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Лук'яненко Левка, 37
Всього: упаковка (10)
34,22
Економія: -4,50 грн
29,72 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
Всього: упаковка (11)
33,99
Економія: -3,32 грн
30,67 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Луговська, 248
Всього: упаковка (20)
30,93
Економія: -3,34 грн
27,59 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, шосе Донецьке, 121-М
Всього: упаковка (3)
30,65
Економія: -4,38 грн
26,27 грн