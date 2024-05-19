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Адетрисан капсули, №30 - Львів (748282) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 41 аптеці
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (2)
283,02
Економія: -36,23 грн
246,79 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
242,39 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
288,50
Економія: -32,98 грн
255,52 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (2)
242,39 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (2)
344,99
Економія: -90,29 грн
254,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Куліша, 47
Всього: упаковка (2)
242,39 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 7
Всього: упаковка (1)
242,39 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 45/47
Всього: упаковка (1)
263,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (1)
298,05
Економія: -57,47 грн
240,58 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Львів, вул. Городоцька, 159
Всього: упаковка (1)
242,39 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 7/7
Всього: упаковка (1)
249,66 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 82
Всього: упаковка (1)
242,39 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (1)
278,80
Економія: -37,45 грн
241,35 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Львів, вул. Варшавська, 56-А
Всього: упаковка (1)
263,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
Всього: упаковка (1)
298,86
Економія: -43,34 грн
255,52 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Личаківська, 71
Всього: упаковка (1)
224,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Л
Всього: упаковка (1)
249,66 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Панаса Мирного, 24
Всього: упаковка (3)
303,99
Економія: -49,29 грн
254,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Львів, вул. Бабія, 14
Всього: упаковка (2)
294,99
Економія: -40,29 грн
254,70 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Львів, вул. Литвиненко, 4
Всього: упаковка (1)
272,17 грн