Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено

В інших містах:

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:30 Графік роботи Конотоп, просп. Миру, 83 Всього: упаковка (1) 58,66 Економія: -7,73 грн 50,93 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Конотоп, просп. Миру, 9 Всього: упаковка (1) 53,92 Економія: -3,06 грн 50,86 грн Забронювати

Аптека ніжних цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Ромни, вул. Коржівська, 95/56 Всього: упаковка (1) 56,28 Економія: -5,23 грн 51,05 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:30 Графік роботи Ромни, вул. Соборна, 6 Всього: упаковка (1) 43,79 Економія: -5,42 грн 38,37 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:30 Графік роботи Охтирка, пров. Харківський, 3 Всього: упаковка (1) 40,51 Економія: -3,11 грн 37,40 грн Забронювати

Аптека шар@ Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:30 Графік роботи Нікополь, вул. Бандери Степана, 23/1 Всього: упаковка (1) 52,61 Економія: -7,39 грн 45,22 грн Забронювати

Аптека є все, що лікар прописав Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:00 Графік роботи Таранівка, вул. Харківська, 20-А Всього: упаковка (1) 53,30 грн