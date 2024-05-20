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АВЕН КСЕРАКАЛЬМ AD КОНЦЕНТРАТ 50 мл - Одеса (642087) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Южна
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (1)
757,90 грн
В інших містах:
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
814,35
Економія: -24,43 грн
789,92 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
Всього: упаковка (2)
631,80
Економія: -18,95 грн
612,85 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (1)
814,35
Економія: -24,43 грн
789,92 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
750,00
Економія: -86,00 грн
664,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (1)
814,35
Економія: -24,43 грн
789,92 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
Всього: упаковка (1)
515,16 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 42-А
Всього: упаковка (1)
722,85 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (2)
730,38 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (4)
763,58 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Ходосівка, вул. Березова, 2
Всього: упаковка (1)
540,92 грн
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
Всього: упаковка (1)
814,35
Економія: -24,43 грн
789,92 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 11
Всього: упаковка (1)
745,70 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
Всього: упаковка (1)
663,98 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 24
Всього: упаковка (1)
814,31 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Столичне, 103
Всього: упаковка (2)
699,22 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Гатне, вул. Оптимістична, 1
Всього: упаковка (1)
626,26 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Гатне, вул. Київська, 2-В
Всього: упаковка (1)
631,80
Економія: -18,95 грн
612,85 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 36
Всього: упаковка (1)
608,02 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, дорога Кільцева, 1
Всього: упаковка (1)
631,80
Економія: -18,95 грн
612,85 грн