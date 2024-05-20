БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний d=50 мм, №4 - Одеса (743125) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
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Подорожник
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Покров, вул. Героїв України, 6-Б
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Сміла, вул. Шевченка Тараса, 9-А
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Сміла, вул. Незалежності, 30
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Нє болєй
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