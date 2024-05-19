БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний d=50 мм, №4 - Харків (743125) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найденоВ інших містах:
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Тростянець, вул. Благовіщенська, 8
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Полтава, вул. Алмазна, 6/11
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Нє болєй
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Дніпро, вул. Боброва, 1
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Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
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Запоріжжя, вул. Вячеслава Зайцева, 18
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Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 2
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Прилуки, вул. Київська, 279
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Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Е
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Шостка, вул. Чернігівська, 7-А
Подорожник
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Покров, вул. Героїв України, 6-Б
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Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
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Всього: набір масажний (2)
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Сміла, вул. Шевченка Тараса, 9-А
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Всього: набір масажний (1)
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Сміла, вул. Незалежності, 30