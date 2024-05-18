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БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний d=50 мм, №4 - Дніпро (Дніпропетровськ) (743125) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Не болей! семья аптек
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Боброва, 1
Всього: упаковка (1)
565,49
Економія: -65,01 грн
500,48 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (2)
781,18
Економія: -60,76 грн
720,42 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 10/12
Всього: упаковка (1)
625,80
Економія: -23,14 грн
602,66 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 110
Всього: упаковка (1)
764,68
Економія: -50,73 грн
713,95 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 74-К
Всього: упаковка (1)
831,32
Економія: -113,72 грн
717,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Героїв, 23
Всього: упаковка (1)
871,86
Економія: -130,62 грн
741,24 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Героїв, 40
Всього: упаковка (1)
820,74
Економія: -73,84 грн
746,90 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
Всього: упаковка (1)
660,11
Економія: -50,08 грн
610,03 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Вячеслава Зайцева, 18
Всього: набір масажний (3)
919,68
Економія: -168,90 грн
750,78 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
Всього: упаковка (1)
823,82
Економія: -105,54 грн
718,28 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 2
Всього: упаковка (1)
773,09
Економія: -57,70 грн
715,39 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Е
Всього: упаковка (1)
792,98
Економія: -65,80 грн
727,18 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Героїв України, 6-Б
Всього: упаковка (1)
871,99
Економія: -145,91 грн
726,08 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Алмазна, 6/11
Всього: упаковка (1)
781,99
Економія: -55,91 грн
726,08 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
Всього: упаковка (1)
847,73
Економія: -97,38 грн
750,35 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, перех. Велика Перспективна / Гоголя, 46/91
Всього: упаковка (1)
896,16
Економія: -83,34 грн
812,82 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Тростянець, вул. Благовіщенська, 8
Всього: упаковка (1)
793,40
Економія: -76,82 грн
716,58 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Сміла, вул. Шевченка Тараса, 9-А
Всього: набір масажний (2)
863,64
Економія: -99,55 грн
764,09 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сміла, вул. Незалежності, 30
Всього: набір масажний (1)
823,37
Економія: -96,41 грн
726,96 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Херсон, просп. 200 років Херсона, 16
Всього: упаковка (1)
807,52
Економія: -86,24 грн
721,28 грн