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АТОМЕР БЕБІ СПРЕЙ ДЛЯ НОСУ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ спрей 100 мл, №1 - Одеса (304206) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 61
Всього: упаковка (1)
172,59 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 57
Всього: упаковка (1)
176,11 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Добровольського, 114/5
Всього: упаковка (1)
185,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Добровольського, 128
Всього: упаковка (1)
196,91 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Лиманка, перех. Гранітна / Радужний, 2/26
Всього: упаковка (1)
173,29 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Татарбунари, вул. Тура, 15
Всього: упаковка (1)
208,57 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Саврань, вул. Суворова, 2-А
Всього: упаковка (1)
172,36 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ізмаїл, вул. Патріотів, 10-А
Всього: упаковка (1)
174,37 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Європейська, 7/1
Всього: упаковка (1)
185,26 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Зеленодольськ, вул. Святкова, 17/19
Всього: упаковка (1)
190,41 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 10
Всього: упаковка (1)
197,25 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Сміла, вул. Шевченка Тараса, 12
Всього: упаковка (1)
197,13 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, просп. Перемоги, 6
Всього: упаковка (1)
174,32 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Світловодськ, вул. Героїв України, 108-Б
Всього: упаковка (1)
173,83 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
Всього: упаковка (1)
210,04 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, просп. Свободи, 83/1
Всього: упаковка (1)
105,45 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Вільна, 13
Всього: упаковка (1)
178,25 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (1)
160,82
Економія: -5,21 грн
155,61 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Козятин, вул. Мічуріна, 2
Всього: упаковка (1)
109,95 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
Всього: упаковка (1)
178,70 грн