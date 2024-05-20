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АТОМЕР БЕБІ СПРЕЙ ДЛЯ НОСУ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ спрей 100 мл, №1 - Львів (304206) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 68
Всього: упаковка (1)
282,99
Економія: -82,59 грн
200,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Куликів, пл. Незалежності, 6-А
Всього: упаковка (1)
272,99
Економія: -72,59 грн
200,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Яворів, пл. Ринок, 20/16
Всього: упаковка (1)
172,21 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Мазепи, 2
Всього: упаковка (1)
173,37 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Самбір, вул. Лемківська, 28/1
Всього: упаковка (1)
173,25 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тисмениця, вул. Галицька, 2
Всього: упаковка (1)
171,46
Економія: -0,40 грн
171,06 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бучач, вул. Підгаєцька, 2
Всього: упаковка (1)
253,99
Економія: -53,59 грн
200,40 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хуст, вул. Жайворонкова, 40-Б/2
Всього: упаковка (2)
187,25 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вижниця, вул. Українська, 36-А
Всього: упаковка (1)
253,99
Економія: -53,59 грн
200,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вараш, м-н Вараш, 6
Всього: упаковка (1)
173,25 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Ярмолинці, вул. Хмельницька, 14/1
Всього: упаковка (1)
197,38 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Нижня Берегова, 35
Всього: упаковка (1)
173,22 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 21
Всього: упаковка (1)
178,25 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубровиця, вул. 1000-ліття Дубровиці, 6-В
Всього: упаковка (1)
173,52 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Звягель, вул. Шевченка, 30
Всього: упаковка (1)
173,22 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Козятин, вул. Мічуріна, 2
Всього: упаковка (1)
109,95 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чайки, вул. Лобановського, 28
Всього: упаковка (1)
173,96 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Василенка Миколи, 19
Всього: упаковка (1)
176,59 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (1)
173,22 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
Всього: упаковка (1)
99,45 грн