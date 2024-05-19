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АТОМЕР БЕБІ СПРЕЙ ДЛЯ НОСУ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ спрей 100 мл, №1 - Київ (304206) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 3
Всього: упаковка (1)
197,36 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Брюллова, 1-А
Всього: упаковка (1)
102,63 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (1)
173,22 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
Всього: упаковка (1)
99,45 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 6-А
Всього: упаковка (1)
185,12 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Василенка Миколи, 19
Всього: упаковка (1)
176,59 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 65
Всього: упаковка (1)
112,95 грн
В інших містах:
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чайки, вул. Лобановського, 28
Всього: упаковка (1)
173,96 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ніжин, вул. Гоголя, 13-А/4
Всього: упаковка (1)
197,36 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 1-В
Всього: упаковка (1)
200,94 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Доценка, 17
Всього: упаковка (1)
112,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Пирятин, вул. Соборна, 12
Всього: упаковка (1)
174,66 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Козятин, вул. Мічуріна, 2
Всього: упаковка (1)
109,95 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
Всього: упаковка (1)
210,04 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, просп. Перемоги, 6
Всього: упаковка (1)
174,32 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Сміла, вул. Шевченка Тараса, 12
Всього: упаковка (1)
197,13 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Європейська, 7/1
Всього: упаковка (1)
185,26 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Звягель, вул. Шевченка, 30
Всього: упаковка (1)
173,22 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Світловодськ, вул. Героїв України, 108-Б
Всього: упаковка (1)
173,83 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 10
Всього: упаковка (1)
197,25 грн