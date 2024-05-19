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АТОМЕР БЕБІ СПРЕЙ ДЛЯ НОСУ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ спрей 100 мл, №1 - Харків (304206) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 5
Всього: упаковка (1)
183,47 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Високий, вул. Ощепкова, 20-А
Всього: упаковка (1)
208,15 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Первомайський, м-н 4-й, 5
Всього: упаковка (1)
175,76 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Європейська, 147
Всього: упаковка (1)
197,38 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 17
Всього: упаковка (1)
172,53 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 19
Всього: упаковка (1)
197,25 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
Всього: упаковка (1)
178,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (1)
161,29
Економія: -5,68 грн
155,61 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Вільна, 13
Всього: упаковка (1)
178,25 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, просп. Свободи, 83/1
Всього: упаковка (1)
105,45 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Світловодськ, вул. Героїв України, 108-Б
Всього: упаковка (1)
173,83 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Глухів, вул. Терещенків, 55
Всього: упаковка (1)
177,17 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Пирятин, вул. Соборна, 12
Всього: упаковка (1)
174,66 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Шостка, вул. Озерна, 17
Всього: упаковка (1)
197,36 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
Всього: упаковка (1)
210,04 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, просп. Перемоги, 6
Всього: упаковка (1)
174,32 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Сміла, вул. Шевченка Тараса, 12
Всього: упаковка (1)
197,13 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, вул. Святкова, 17/19
Всього: упаковка (1)
190,41 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Гоголя, 13-А/4
Всього: упаковка (1)
197,36 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 10
Всього: упаковка (1)
197,25 грн