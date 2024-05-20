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АВЕН СОНЦЕЗАХИСНИЙ ФЛЮЇД SPF 50+ 50 мл - Одеса (642219) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 20 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (1)
689,65
Економія: -50,14 грн
639,51 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (5)
804,24
Економія: -77,49 грн
726,75 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (2)
801,11
Економія: -84,30 грн
716,81 грн
Маргарита
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 71
Всього: упаковка (1)
740,50 грн
Роза
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 6
Всього: упаковка (2)
740,50 грн
Магнолія
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Одеса, вул. Армійська, 18
Всього: упаковка (1)
740,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Всього: упаковка (3)
732,31
Економія: -93,03 грн
639,28 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (2)
713,59 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/2
Всього: упаковка (9)
794,30
Економія: -54,54 грн
739,76 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (1)
789,65 грн
Адмірал
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Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
Всього: упаковка (3)
740,50 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: упаковка (1)
639,72
Економія: -27,72 грн
612,00 грн
Віола
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Відчинено Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
Всього: упаковка (1)
740,50 грн
Вузівська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Всього: упаковка (2)
740,50 грн
Евіта
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Левітана, 79
Всього: упаковка (1)
740,50 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
Всього: упаковка (1)
728,55
Економія: -21,86 грн
706,69 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 33
Всього: упаковка (1)
766,30 грн
Южна
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (5)
740,50 грн
Аптека enter
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Всього: упаковка (4)
766,30 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Катерининська, 14
Всього: упаковка (1)
826,20 грн
Чорноморська
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Чорноморськ, вул. Олександрійська, 17-А
Всього: упаковка (3)
740,50 грн