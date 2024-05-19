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АВЕН СОНЦЕЗАХИСНИЙ ФЛЮЇД SPF 50+ 50 мл - Київ (642219) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 131 аптеці
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
795,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (2)
795,59 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (3)
785,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (6)
781,07
Економія: -142,91 грн
638,16 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Всього: упаковка (1)
786,45 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (1)
728,60 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
Всього: упаковка (2)
681,16 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
Всього: упаковка (2)
785,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (5)
683,06
Економія: -43,55 грн
639,51 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 22
Всього: упаковка (2)
795,59 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (4)
742,34
Економія: -103,58 грн
638,76 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (6)
710,96
Економія: -72,54 грн
638,42 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (1)
816,71
Економія: -99,90 грн
716,81 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15
Всього: упаковка (1)
648,72 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
Всього: упаковка (2)
648,72 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Всього: упаковка (1)
802,18
Економія: -107,56 грн
694,62 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (11)
648,72 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
Всього: упаковка (2)
648,72 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Жилянська, 69/71
Всього: упаковка (2)
668,18 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (8)
771,94
Економія: -133,78 грн
638,16 грн