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АВЕН СОНЦЕЗАХИСНИЙ КОМПАКТ SPF 50+ 10 г бежевий - Одеса (642388) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Всього: упаковка (1)
845,55
Економія: -25,37 грн
820,18 грн
В інших містах:
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
Всього: упаковка (1)
931,35
Економія: -27,94 грн
903,41 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
931,35
Економія: -27,94 грн
903,41 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
Всього: упаковка (1)
931,35
Економія: -27,94 грн
903,41 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (1)
931,35
Економія: -27,94 грн
903,41 грн
Елітфарм
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (2)
945,00
Економія: -123,00 грн
822,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
928,00
Економія: -106,00 грн
822,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (1)
1007,80
Економія: -30,23 грн
977,57 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 42-А
Всього: упаковка (1)
907,55 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Всього: упаковка (3)
905,00 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Чернівці, вул. Головна, 265-А
Всього: упаковка (1)
976,32
Економія: -1,93 грн
974,39 грн
Біла ромашка
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Чернівці, вул. Головна, 265-А
Всього: упаковка (1)
931,35
Економія: -27,94 грн
903,41 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Чернівці, просп. Незалежності, 127
Всього: упаковка (1)
931,40 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 71
Всього: упаковка (2)
986,33 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 69
Всього: упаковка (2)
905,00 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Чернівці, вул. Головна, 33
Всього: упаковка (1)
723,67 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (1)
931,35
Економія: -27,94 грн
903,41 грн
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
Всього: упаковка (1)
1007,80
Економія: -30,23 грн
977,57 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Хмельницький, вул. Проскурівська, 18
Всього: упаковка (1)
907,55 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Хмельницький, вул. Бандери Степана, 2-А
Всього: упаковка (1)
855,00 грн