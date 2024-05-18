Всі аптеки України
Косметичні засобиЗахисні засобиСонцезахисні і протиопікові коштиСонцезахисні засобиСонцезахисні засоби для обличчяАВЕН СОНЦЕЗАХИСНИЙ КОМПАКТ SPF 50+Ціни в аптеках

АВЕН СОНЦЕЗАХИСНИЙ КОМПАКТ SPF 50+ 10 г бежевий - Дніпро (Дніпропетровськ) (642388) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Всього: упаковка (3)
905,00 грн
В інших містах:
Елітфарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (2)
945,00
Економія: -123,00 грн
822,00 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
928,00
Економія: -106,00 грн
822,00 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
931,35
Економія: -27,94 грн
903,41 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
Всього: упаковка (1)
931,35
Економія: -27,94 грн
903,41 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 6
Всього: упаковка (2)
931,35
Економія: -27,94 грн
903,41 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Щасливе, шосе Харківське, 1-В
Всього: упаковка (1)
931,35
Економія: -27,94 грн
903,41 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 50 хв
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Всього: упаковка (1)
845,55
Економія: -25,37 грн
820,18 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (1)
931,35
Економія: -27,94 грн
903,41 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 241
Всього: упаковка (1)
1007,80
Економія: -30,23 грн
977,57 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
Всього: упаковка (1)
1007,80
Економія: -30,23 грн
977,57 грн
Будь здоровий
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
Всього: упаковка (1)
1007,80
Економія: -30,23 грн
977,57 грн
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 50 хв
Лісники, вул. Ватутіна, 170
Всього: упаковка (1)
1007,80
Економія: -30,23 грн
977,57 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 9
Всього: упаковка (1)
931,40 грн
Будь здоровий
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 33
Всього: упаковка (1)
931,35
Економія: -27,94 грн
903,41 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103/3
Всього: упаковка (1)
845,55
Економія: -25,37 грн
820,18 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Всього: упаковка (2)
1007,80
Економія: -30,23 грн
977,57 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (1)
1007,80
Економія: -30,23 грн
977,57 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Березнева, 12-А
Всього: упаковка (1)
1007,80
Економія: -30,23 грн
977,57 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
Всього: упаковка (1)
905,00 грн