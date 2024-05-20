Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено

В інших містах:

Здорова родина Детальніше Зачинено Відчиняється за 31 хв Графік роботи Чернівці, вул. Героїв Майдану, 71 Всього: упаковка (1) 344,62 грн Забронювати

Сімейна аптека Детальніше Зачинено Відчиняється за 31 хв Графік роботи Чернівці, вул. Головна, 33 Всього: упаковка (1) 430,93 Економія: -2,32 грн 428,61 грн Забронювати

Центральна Детальніше Зачинено Відчиняється за 31 хв Графік роботи Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2 Всього: упаковка (1) 468,39 Економія: -0,96 грн 467,43 грн Забронювати

Аптека біля ратуші Детальніше Зачинено Відчиняється за 31 хв Графік роботи Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19 Всього: упаковка (1) 470,18 Економія: -1,50 грн 468,68 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Зачинено Відчиняється за 31 хв Графік роботи Рівне, вул. Соборна, 94 Всього: упаковка (1) 468,82 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Зачинено Відчиняється за 31 хв Графік роботи Луцьк, вул. Рівненська, 89 Всього: упаковка (1) 430,80 грн Забронювати

Аптека 3і Детальніше Зачинено Відчиняється за 31 хв Графік роботи Київ, шосе Харківське, 2 Всього: упаковка (1) 477,00 грн

Аптека 3і Детальніше Зачинено Відчиняється за 31 хв Графік роботи Львів, вул. Героїв УПА, 76 Всього: упаковка (1) 477,00 грн