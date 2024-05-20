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А-ДЕРМА ЕКЗОМЕГА КОНТРОЛ ОЧИЩУВАЛЬНИЙ ГЕЛЬ 2-В-1 200 мл - Одеса (642384) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 71
Всього: упаковка (1)
344,62 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Чернівці, вул. Головна, 33
Всього: упаковка (1)
430,93
Економія: -2,32 грн
428,61 грн
Центральна
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2
Всього: упаковка (1)
468,39
Економія: -0,96 грн
467,43 грн
Аптека біля ратуші
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
470,18
Економія: -1,50 грн
468,68 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Рівне, вул. Соборна, 94
Всього: упаковка (1)
468,82 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Луцьк, вул. Рівненська, 89
Всього: упаковка (1)
430,80 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Київ, шосе Харківське, 2
Всього: упаковка (1)
477,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Львів, вул. Героїв УПА, 76
Всього: упаковка (1)
477,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом