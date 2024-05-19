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А-ДЕРМА ЕКЗОМЕГА КОНТРОЛ ОЧИЩУВАЛЬНИЙ ГЕЛЬ 2-В-1 200 мл - Київ (642384) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Харківське, 2
Всього: упаковка (1)
477,00 грн
В інших містах:
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Рівне, вул. Соборна, 94
Всього: упаковка (1)
467,58
Економія: -3,25 грн
464,33 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Луцьк, вул. Рівненська, 89
Всього: упаковка (1)
430,14
Економія: -2,60 грн
427,54 грн
Сімейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернівці, вул. Головна, 33
Всього: упаковка (1)
423,57
Економія: -1,16 грн
422,41 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 71
Всього: упаковка (1)
342,97 грн
Аптека біля ратуші
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
467,48
Економія: -5,36 грн
462,12 грн
Центральна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2
Всього: упаковка (1)
468,11 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Львів, вул. Героїв УПА, 76
Всього: упаковка (1)
477,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом