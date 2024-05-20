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АВЕН КЛІНАНС ОЧИЩУЮЧИЙ ГЕЛЬ 400 мл - Одеса (642208) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 22 аптеках
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
Всього: упаковка (1)
646,10 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (3)
629,32 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (1)
540,36
Економія: -24,36 грн
516,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 70/54
Всього: упаковка (1)
629,48 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (2)
623,26 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, пров. Семафорний, 4
Всього: упаковка (2)
671,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Всього: упаковка (1)
541,44
Економія: -25,44 грн
516,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (1)
601,66 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/2
Всього: упаковка (2)
535,76
Економія: -19,76 грн
516,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: упаковка (1)
539,37
Економія: -23,37 грн
516,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Одеса, вул. Черняховського, 1
Всього: упаковка (2)
537,36
Економія: -21,36 грн
516,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
Всього: упаковка (1)
603,75
Економія: -18,11 грн
585,64 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 33
Всього: упаковка (2)
646,10 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Одеса, вул. Вільямса Академіка, 93/1
Всього: упаковка (1)
656,35 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Одеса, вул. Марсельська, 56
Всього: упаковка (1)
646,10 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Всього: упаковка (1)
603,75
Економія: -18,11 грн
585,64 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Одеса, вул. Сахарова Академіка, 24
Всього: упаковка (2)
545,05
Економія: -29,05 грн
516,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Одеса, вул. Палія Семена, 118
Всього: упаковка (1)
646,10 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
Всього: упаковка (1)
581,50 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Катерининська, 14
Всього: упаковка (3)
696,60 грн