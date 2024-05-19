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АВЕН КЛІНАНС ОЧИЩУЮЧИЙ ГЕЛЬ 400 мл - Київ (642208) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 152 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (2)
671,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
671,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
670,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (5)
619,15 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
670,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (4)
618,79 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (3)
585,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (2)
671,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (3)
671,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (3)
671,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (4)
619,17 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
618,01 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Всього: упаковка (2)
671,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (2)
671,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Львівська, 8-Б
Всього: упаковка (2)
671,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (1)
670,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (3)
473,84
Економія: -24,32 грн
449,52 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (2)
670,80
Економія: -20,12 грн
650,68 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (1)
531,58
Економія: -15,58 грн
516,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
540,66
Економія: -24,66 грн
516,00 грн