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БАНДАЖ НА ЛІКТЬОВИЙ СУГЛОБ 8302, еластичний розмір L, №1 - Одеса (742950) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Головатого Отамана, 161
Всього: упаковка (1)
499,42
Економія: -94,28 грн
405,14 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
500,32
Економія: -72,62 грн
427,70 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114
Всього: упаковка (1)
389,38 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Крижанівка, вул. Палія Семена, 99-Б
Всього: упаковка (1)
497,07
Економія: -50,57 грн
446,50 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Южне, вул. Хіміків, 27-Г
Всього: упаковка (1)
428,31 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Білгород-Дністровський, вул. Перемоги, 2-М
Всього: упаковка (1)
493,41
Економія: -46,91 грн
446,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Крилова, 38
Всього: упаковка (1)
448,68
Економія: -19,98 грн
428,70 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/5
Всього: упаковка (1)
302,83 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 158-А
Всього: упаковка (1)
389,37 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 41
Всього: упаковка (1)
389,37 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 77/1
Всього: упаковка (1)
389,37 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 142/3
Всього: упаковка (1)
389,37 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Троїцька, 238-Г
Всього: упаковка (1)
389,37 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 9
Всього: упаковка (1)
389,37 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Херсон, просп. Святих Кирила та Мефодія, 23
Всього: упаковка (1)
493,74
Економія: -53,35 грн
440,39 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Южноукраїнськ, вул. Миру, 9/2
Всього: упаковка (1)
389,37 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
Всього: упаковка (1)
408,84 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Подільськ, вул. Толстого Льва, 1-Б
Всього: упаковка (1)
435,45
Економія: -47,17 грн
388,28 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Подільськ, просп. Перемоги, 1-А/1
Всього: упаковка (1)
437,76
Економія: -23,76 грн
414,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Первомайськ, вул. Одеська, 78-Е
Всього: упаковка (1)
370,88 грн