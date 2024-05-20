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АВЕН КЛІНАНС СОНЦЕЗАХИСНИЙ ЗАСІБ SPF 50+ 50 мл - Запоріжжя (642220) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (2)
644,44
Економія: -32,44 грн
612,00 грн
Елітфарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (3)
746,00
Економія: -97,00 грн
649,00 грн
В інших містах:
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
636,36
Економія: -24,36 грн
612,00 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Короленка, 3-Б
Всього: упаковка (1)
666,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
Всього: упаковка (4)
803,86
Економія: -90,88 грн
712,98 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 60-А
Всього: упаковка (1)
746,03 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 33-Б
Всього: упаковка (1)
802,03
Економія: -72,22 грн
729,81 грн
Аптека ніжних цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 74
Всього: упаковка (1)
792,31
Економія: -55,61 грн
736,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 15/18
Всього: упаковка (2)
799,73
Економія: -63,03 грн
736,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Океанівська, 39-А
Всього: упаковка (2)
795,59 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Нижня Горова, 2
Всього: упаковка (1)
795,59 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Смілянська, 44/1
Всього: упаковка (1)
777,67 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (2)
795,60
Економія: -23,87 грн
771,73 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
Всього: упаковка (1)
728,55
Економія: -21,86 грн
706,69 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Канів, вул. Енергетиків, 12-А
Всього: упаковка (1)
728,55
Економія: -21,86 грн
706,69 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Всього: упаковка (2)
795,60
Економія: -23,87 грн
771,73 грн
Магнолія
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Армійська, 18
Всього: упаковка (1)
740,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/2
Всього: упаковка (1)
642,97
Економія: -30,97 грн
612,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Черняховського, 1
Всього: упаковка (3)
647,68
Економія: -35,68 грн
612,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: упаковка (1)
642,48
Економія: -30,48 грн
612,00 грн