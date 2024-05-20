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АВЕН КЛІНАНС СОНЦЕЗАХИСНИЙ ЗАСІБ SPF 50+ 50 мл - Одеса (642220) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (1)
647,43
Економія: -35,43 грн
612,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (1)
589,15
Економія: -28,75 грн
560,40 грн
Магнолія
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Одеса, вул. Армійська, 18
Всього: упаковка (1)
740,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Всього: упаковка (3)
642,17
Економія: -30,17 грн
612,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/2
Всього: упаковка (1)
635,44
Економія: -23,44 грн
612,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (2)
778,83 грн
Адмірал
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Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
Всього: упаковка (3)
740,50 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: упаковка (1)
639,72
Економія: -27,72 грн
612,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Одеса, вул. Черняховського, 1
Всього: упаковка (3)
637,34
Економія: -25,34 грн
612,00 грн
Віола
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Відчинено Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
Всього: упаковка (1)
740,50 грн
Вузівська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Всього: упаковка (1)
740,50 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
Всього: упаковка (1)
795,60
Економія: -23,87 грн
771,73 грн
Южна
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (3)
740,50 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Одеса, вул. Вільямса Академіка, 93/1
Всього: упаковка (1)
778,46 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Всього: упаковка (2)
795,60
Економія: -23,87 грн
771,73 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Катерининська, 14
Всього: упаковка (1)
826,20 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, просп. Шевченка, 21
Всього: упаковка (3)
826,20 грн
В інших містах:
Чорноморська
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Чорноморськ, вул. Олександрійська, 17-А
Всього: упаковка (1)
740,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Чорноморськ, просп. Миру, 37
Всього: упаковка (1)
631,83
Економія: -19,83 грн
612,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Миколаїв, вул. Океанівська, 39-А
Всього: упаковка (2)
795,59 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
Всього: упаковка (1)
728,55
Економія: -21,86 грн
706,69 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Кропивницький, вул. Незалежності, 15/18
Всього: упаковка (2)
631,89
Економія: -19,89 грн
612,00 грн