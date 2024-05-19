Всі аптеки України
Косметичні засобиЗахисні засобиСонцезахисні і протиопікові коштиСонцезахисні засобиСонцезахисні засоби для обличчяАВЕН КЛІНАНС СОНЦЕЗАХИСНИЙ ЗАСІБ SPF 50+Ціни в аптеках

АВЕН КЛІНАНС СОНЦЕЗАХИСНИЙ ЗАСІБ SPF 50+ 50 мл - Львів (642220) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 34 аптеках
Аптека сальве
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
754,30
Економія: -10,02 грн
744,28 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 34 хв
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (4)
719,70 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
642,78
Економія: -30,78 грн
612,00 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
719,70 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стара, 1
Всього: упаковка (1)
719,70 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (4)
719,70 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 7
Всього: упаковка (1)
728,60 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 82
Всього: упаковка (2)
728,60 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Левицького Кості, 19
Всього: упаковка (1)
719,70 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 34 хв
Львів, вул. Тершаківців, 1
Всього: упаковка (2)
719,70 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Залізнична, 9
Всього: упаковка (1)
719,70 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 57-А
Всього: упаковка (1)
719,70 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
Всього: упаковка (1)
647,43
Економія: -35,43 грн
612,00 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
Всього: упаковка (2)
795,60
Економія: -23,87 грн
771,73 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Л
Всього: упаковка (1)
728,60 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
Всього: упаковка (1)
637,58
Економія: -25,58 грн
612,00 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 34 хв
Львів, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (2)
795,60
Економія: -23,87 грн
771,73 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Лінкольна, 29
Всього: упаковка (2)
777,67 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2
Всього: упаковка (2)
795,59 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Мазепи, 1-Б
Всього: упаковка (2)
795,60
Економія: -23,87 грн
771,73 грн