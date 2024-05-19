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АВЕН КЛІНАНС СОНЦЕЗАХИСНИЙ ЗАСІБ SPF 50+ 50 мл - Харків (642220) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Полтава, вул. Європейська, 60-А
Всього: упаковка (1)
746,03 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Короленка, 3-Б
Всього: упаковка (1)
666,90 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
642,60
Економія: -30,60 грн
612,00 грн
Елітфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (3)
746,00
Економія: -97,00 грн
649,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (2)
639,36
Економія: -27,36 грн
612,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Нижня Горова, 2
Всього: упаковка (1)
795,59 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Смілянська, 44/1
Всього: упаковка (1)
777,67 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (2)
795,60
Економія: -23,87 грн
771,73 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
Всього: упаковка (4)
633,42
Економія: -21,42 грн
612,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Вокзальна, 33-Б
Всього: упаковка (1)
649,33
Економія: -37,33 грн
612,00 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 74
Всього: упаковка (1)
653,19
Економія: -41,19 грн
612,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 15/18
Всього: упаковка (2)
640,21
Економія: -28,21 грн
612,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Канів, вул. Енергетиків, 12-А
Всього: упаковка (1)
728,55
Економія: -21,86 грн
706,69 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 75
Всього: упаковка (2)
728,60 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Головатого, 30
Всього: упаковка (1)
795,60
Економія: -23,87 грн
771,73 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 6
Всього: упаковка (2)
795,60
Економія: -23,87 грн
771,73 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Володимира Момота, 42/5
Всього: упаковка (2)
795,60
Економія: -23,87 грн
771,73 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
Всього: упаковка (1)
648,72 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
Всього: упаковка (2)
795,60
Економія: -23,87 грн
771,73 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Проліски, вул. Броварська, 2-А
Всього: упаковка (1)
728,55
Економія: -21,86 грн
706,69 грн