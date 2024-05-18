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АВЕН КЛІНАНС СОНЦЕЗАХИСНИЙ ЗАСІБ SPF 50+ 50 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (642220) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Короленка, 3-Б
Всього: упаковка (1)
666,90 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
639,85
Економія: -27,85 грн
612,00 грн
В інших містах:
Елітфарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (3)
746,00
Економія: -97,00 грн
649,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (2)
643,95
Економія: -31,95 грн
612,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Полтава, вул. Європейська, 60-А
Всього: упаковка (1)
746,03 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
Всього: упаковка (5)
631,03
Економія: -19,03 грн
612,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 33-Б
Всього: упаковка (1)
636,30
Економія: -24,30 грн
612,00 грн
Аптека ніжних цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 74
Всього: упаковка (1)
611,31
Економія: -39,51 грн
571,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 15/18
Всього: упаковка (2)
651,17
Економія: -39,17 грн
612,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Нижня Горова, 2
Всього: упаковка (1)
795,59 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Смілянська, 44/1
Всього: упаковка (1)
777,67 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (2)
795,60
Економія: -23,87 грн
771,73 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Океанівська, 39-А
Всього: упаковка (2)
795,59 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
Всього: упаковка (1)
728,55
Економія: -21,86 грн
706,69 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Канів, вул. Енергетиків, 12-А
Всього: упаковка (1)
728,55
Економія: -21,86 грн
706,69 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 75
Всього: упаковка (2)
728,60 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Бориспіль, вул. Головатого, 30
Всього: упаковка (1)
795,60
Економія: -23,87 грн
771,73 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Бориспіль, вул. Володимира Момота, 42/5
Всього: упаковка (2)
795,60
Економія: -23,87 грн
771,73 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 6
Всього: упаковка (2)
795,60
Економія: -23,87 грн
771,73 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Проліски, вул. Броварська, 2-А
Всього: упаковка (1)
728,55
Економія: -21,86 грн
706,69 грн