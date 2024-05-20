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АВЕН КЛІНАНС КОМЕДОМЕД 30 мл - Одеса (642392) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 20 аптеках
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
Всього: упаковка (2)
614,50 грн
Мишель
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Відчинено Цілодобово
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 49
Всього: упаковка (1)
670,50 грн
Роза
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 6
Всього: упаковка (1)
670,50 грн
Магнолія
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Одеса, вул. Армійська, 18
Всього: упаковка (1)
670,50 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (1)
640,84 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (1)
675,54 грн
Адмірал
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Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
Всього: упаковка (1)
670,50 грн
Віола
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Відчинено Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
Всього: упаковка (1)
670,50 грн
Вероніка
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Одеса, вул. Посмітного, 19
Всього: упаковка (1)
670,50 грн
Вузівська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Всього: упаковка (1)
670,50 грн
Евіта
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Левітана, 79
Всього: упаковка (1)
670,50 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
Всього: упаковка (1)
638,05
Економія: -19,14 грн
618,91 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 33
Всього: упаковка (1)
614,50 грн
Южна
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (2)
670,50 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Одеса, вул. Вільямса Академіка, 93/1
Всього: упаковка (1)
624,30 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Всього: упаковка (1)
638,05
Економія: -19,14 грн
618,91 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 54/2
Всього: упаковка (1)
614,50 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Катерининська, 14
Всього: упаковка (1)
662,58 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, просп. Шевченка, 21
Всього: упаковка (2)
741,96 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Одеса, пров. Компасний, 6-В
Всього: упаковка (1)
662,58 грн
В інших містах:
Жемчужина
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Лиманка, вул. Жемчужна, 6
Всього: упаковка (1)
670,50 грн
Чорноморська
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Чорноморськ, вул. Олександрійська, 17-А
Всього: упаковка (1)
670,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Миколаїв, вул. Океанівська, 39-А
Всього: упаковка (1)
714,48 грн