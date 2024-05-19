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АВЕН КЛІНАНС КОМЕДОМЕД 30 мл - Львів (642392) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 37 аптеках
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
618,76
Економія: -0,21 грн
618,55 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (3)
634,10 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
634,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (3)
639,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (2)
639,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
634,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (2)
639,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
634,10 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
634,10 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, пл. Соборна, 1
Всього: упаковка (1)
634,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (3)
639,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 7
Всього: упаковка (1)
714,47 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 82
Всього: упаковка (1)
714,48 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Львів, вул. Залізнична, 7
Всього: упаковка (2)
639,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Львів, вул. Тершаківців, 1
Всього: упаковка (1)
634,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Львів, вул. Замарстинівська, 55-Г
Всього: упаковка (2)
639,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
Всього: упаковка (1)
638,05
Економія: -19,14 грн
618,91 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Л
Всього: упаковка (1)
714,47 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Львів, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (1)
638,05
Економія: -19,14 грн
618,91 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Лінкольна, 29
Всього: упаковка (1)
638,10 грн