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АВЕН КОЛД КРЕМ 40 мл - Одеса (642367) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (1)
289,03
Економія: -13,03 грн
276,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Одеса, просп. Олександрівський, 3
Всього: упаковка (1)
289,11
Економія: -13,11 грн
276,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
288,67
Економія: -12,67 грн
276,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Всього: упаковка (1)
289,61
Економія: -13,61 грн
276,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Всього: упаковка (1)
321,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/2
Всього: упаковка (1)
286,57
Економія: -10,57 грн
276,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Одеса, вул. Космонавтів, 38-А
Всього: упаковка (1)
285,91
Економія: -9,91 грн
276,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (1)
287,15
Економія: -11,15 грн
276,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: упаковка (2)
288,50
Економія: -12,50 грн
276,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Одеса, вул. Черняховського, 1
Всього: упаковка (1)
287,43
Економія: -11,43 грн
276,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Одеса, дорога Фонтанська, 16/11
Всього: упаковка (1)
288,45
Економія: -12,45 грн
276,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
Всього: упаковка (2)
358,80
Економія: -10,76 грн
348,04 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Всього: упаковка (1)
358,80
Економія: -10,76 грн
348,04 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Одеса, вул. Сахарова Академіка, 24
Всього: упаковка (2)
291,54
Економія: -15,54 грн
276,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
Всього: упаковка (1)
345,60 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Катерининська, 14
Всього: упаковка (1)
372,60 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Чорноморськ, просп. Миру, 37
Всього: упаковка (1)
284,94
Економія: -8,94 грн
276,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
Всього: упаковка (2)
358,80
Економія: -10,76 грн
348,04 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
Всього: упаковка (1)
289,41
Економія: -13,41 грн
276,00 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Кропивницький, вул. Вокзальна, 74
Всього: упаковка (1)
286,79
Економія: -10,79 грн
276,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Кривий Ріг, вул. Співдружності, 66-А
Всього: упаковка (1)
289,28
Економія: -13,28 грн
276,00 грн