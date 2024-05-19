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АВЕН КОЛД КРЕМ 40 мл - Львів (642367) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
337,59 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2)
289,88
Економія: -13,88 грн
276,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
288,78
Економія: -12,78 грн
276,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 8
Всього: упаковка (1)
320,80 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
Всього: упаковка (1)
358,80
Економія: -10,76 грн
348,04 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Львів, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (1)
358,80
Економія: -10,76 грн
348,04 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Мазепи, 1-Б
Всього: упаковка (1)
358,80
Економія: -10,76 грн
348,04 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
Всього: упаковка (1)
294,91
Економія: -18,91 грн
276,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Наукова, 35-А
Всього: упаковка (1)
358,80
Економія: -10,76 грн
348,04 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Червоної Калини, 36
Всього: упаковка (1)
320,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Червоної Калини, 105
Всього: упаковка (1)
291,29
Економія: -15,29 грн
276,00 грн
В інших містах:
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Яворів, вул. Тичини, 3
Всього: упаковка (1)
358,80
Економія: -10,76 грн
348,04 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Червоноград, вул. Героїв Майдану, 10
Всього: упаковка (2)
358,80
Економія: -10,76 грн
348,04 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 1-Р
Всього: упаковка (1)
358,80
Економія: -10,76 грн
348,04 грн
Біла ромашка
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Відчинено Цілодобово
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (2)
358,80
Економія: -10,76 грн
348,04 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 190
Всього: упаковка (2)
358,80
Економія: -10,76 грн
348,04 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 53/21
Всього: упаковка (1)
288,34
Економія: -12,34 грн
276,00 грн
Аптека біля ратуші
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (4)
339,90 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Івано-Франківськ, вул. Грушевського Михайла, 11
Всього: упаковка (1)
320,80 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Тернопіль, просп. Бандери Степана, 96
Всього: упаковка (1)
325,00 грн