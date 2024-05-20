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АВЕН ВІДНОВЛЮЮЧИЙ ГЕЛЬ-МОЛОЧКО ПІСЛЯ СОНЦЯ 200 мл - Одеса (642231) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, пров. Семафорний, 4
Всього: упаковка (2)
724,00 грн
Мишель
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Відчинено Цілодобово
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 49
Всього: упаковка (1)
679,30 грн
Магнолія
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Одеса, вул. Армійська, 18
Всього: упаковка (1)
679,30 грн
Вузівська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Всього: упаковка (1)
679,30 грн
Южна
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (2)
679,30 грн
В інших містах:
Жемчужина
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Лиманка, вул. Жемчужна, 6
Всього: упаковка (1)
679,30 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
Всього: упаковка (1)
584,03
Економія: -27,23 грн
556,80 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Черкаси, вул. Смілянська, 44
Всього: упаковка (1)
432,48 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Вінниця, просп. Юності, 20/73
Всього: упаковка (2)
724,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Юності, 18
Всього: упаковка (2)
724,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 42-А
Всього: упаковка (1)
604,75 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Кам'янець-Подільський, вул. Соборна, 14
Всього: упаковка (1)
670,63 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Дніпро, вул. Короленка, 3-Б
Всього: упаковка (1)
606,90 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (1)
594,66 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (2)
621,69 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 2
Всього: упаковка (1)
724,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (1)
724,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (1)
724,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Чернівці, просп. Незалежності, 127
Всього: упаковка (1)
648,76 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Хмельницький, вул. Проскурівська, 18
Всього: упаковка (2)
458,45 грн